Россия за 9 месяцев сократила производство водки на 5,7%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российские алкогольные предприятия за 9 месяцев 2023 года произвели 54,9 млн декалитров (дал) водки, что на 5,7% меньше, чем годом ранее, сообщает Росалкогольтабакконтроль (бывшее Росалкогольрегулирование).

В 2021 году в январе-сентябре было выпущено 53,5 млн дал водки. Ведомство приводит данные за 2021 год, поскольку считает, что рынок после "разнонаправленных тенденций 2022 года в настоящее время стабилизируется и возвращается к тем пропорциям, которые наблюдались в 2021 году".

Речь идет, в частности, о сокращении в прошлом году экспорта, перенаправлении объемов на внутренний рынок, импортозамещении. "Воздействие внешних факторов на отрасль было очень сильным", - отметили в службе, в связи с чем сравнение показателей этого года с прошлогодними считается не совсем корректным.

Выработка коньяка в январе-сентябре составила 5,9 млн да, что на 7,2% меньше, чем год назад. Снижение по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда было выработано 5,4 млн дал коньяка, менее значительно.

Всего предприятия отрасли за 9 месяцев 2023года выпустили 76,2 млн дал спиртных напитков, что на 4,4% меньше, чем год назад. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года (70,8 млн дал) производство выросло.

Винодельческие предприятия в январе-сентябре этого года произвели 22,2 млн дал тихих вин, что на 7% меньше, чем год назад. Но это практически соответствует показателю за 9 месяцев 2021 года (22,3 млн дал).

Производство игристых (шампанских вин) за 9 месяцев в годовом выражении снизилось на 7,2%, до 8,7 млн дал. Но это также больше, чем за 9 месяцев 2021 года (7,4 млн дал).

Выработка ликерных вин за 9 месяцев снизилась на 25%, до 599,2 тыс. дал. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (145,3 млн дал), это значительно больше. Выпуск плодовых вин вырос на 5,7%, до 8,3 млн дал. В январе-сентябре 2021 года этот показатель составлял 7,8 млн дал.

Слабоалкогольной продукции за 9 месяцев было выпущено 15,6 млн дал, что на 17,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. За 9 месяцев 2021 года производство составило 9,6 млн дал.

Всего производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за 9 месяцев этого года составило 132,1 млн дал, что на 4,2% меньше прошлогоднего. За 9 месяцев 2021 года этот показатель составлял 122,7 млн дал.