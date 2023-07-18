"Русснефть" в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ вдвое

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "Русснефть" в первом полугодии получила чистую прибыль по РСБУ в размере 12,92 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года - 6,5 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

При этом выручка компании снизилась на 43,8%, до 92,1 млрд рублей; себестоимость - на 42,4%, до 75 млрд рублей.

Валовая прибыль упала почти вдвое, до 17,1 млрд рублей; прибыль от продаж - в 3,2 раза, до 7,65 млрд рублей.

Дебиторская задолженность на 30 июня увеличилась до 71,7 млрд рублей против 58,4 млрд рублей на конец 2022 года. Кредиторская задолженность составила 109,1 млрд рублей против 102,8 млрд рублей на 31 декабря 2022 года.