Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

"Русснефть" в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ вдвое

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "Русснефть" в первом полугодии получила чистую прибыль по РСБУ в размере 12,92 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года - 6,5 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

При этом выручка компании снизилась на 43,8%, до 92,1 млрд рублей; себестоимость - на 42,4%, до 75 млрд рублей.

Валовая прибыль упала почти вдвое, до 17,1 млрд рублей; прибыль от продаж - в 3,2 раза, до 7,65 млрд рублей.

Дебиторская задолженность на 30 июня увеличилась до 71,7 млрд рублей против 58,4 млрд рублей на конец 2022 года. Кредиторская задолженность составила 109,1 млрд рублей против 102,8 млрд рублей на 31 декабря 2022 года.

Русснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией

Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией

Росстандарт отметил снижение доли контрафакта на АЗС страны до 3,9%

Росстандарт отметил снижение доли контрафакта на АЗС страны до 3,9%

"АЛРОСА" начнет добычу на восстановленном руднике "Мир" в 2032 году

"АЛРОСА" начнет добычу на восстановленном руднике "Мир" в 2032 году

В Кремле заявили, что продолжение "зерновой сделки" без РФ сопряжено с рисками

В Кремле заявили, что продолжение "зерновой сделки" без РФ сопряжено с рисками

Заявка на транзит газа через Украину снова вышла на максимум 42,4 млн куб. м

Заявка на транзит газа через Украину снова вышла на максимум 42,4 млн куб. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });