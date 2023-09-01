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FTC разрешила Amgen закрыть сделку по покупке Horizon Therapeutics за $27,8 млрд

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия (FTC) США разрешила биотехнологической компании Amgen Inc. закрыть сделку по покупке фармпроизводителя Horizon Therapeutics объемом $27,8 млрд.

Как говорится в сообщении FTC, Amgen пошла на соглашение с регулятором, чтобы предотвратить потенциальную угрозу конкуренции, которая могла бы возникнуть в результате слияния компаний.

В связи с этим, FTC приняла решение отозвать иск, поданный в федеральный суд США в мае этого года с целью блокировки сделки.

Amgen объявила о покупке Horizon в декабре 2022 года - это крупнейшая сделка в фармсекторе, заключенная в прошлом году.

Регулятор опасался, что сделка позволит Amgen воспользоваться собственным положением на рынке, чтобы закрепить монопольные позиции двух препаратов Horizon, используемых в лечении сразу двух серьезных заболеваний. Он полагал, что Amgen сможет предоставлять скидки на собственные препараты, чтобы склонить страховые компании в пользу двух продуктов Horizon - Tepezza, применяемого для лечения эндокринной офтальмопатии, и Krystexxa, используемого в терапии рефрактерной хронической подагры.

В соответствии с обнародованным в пятницу соглашением, Amgen не сможет каким-либо образом привязывать собственные продукты к этим двум препаратам. Кроме того, соглашение запрещает Amgen приобретать активы, связанные с производством или продажей других препаратов, используемых в лечении эндокринной офтальмопатии и рефрактерной хронической подагры без одобрения FTC.

Amgen, годовые продажи которой составляют $24,8 млрд, является одной из крупнейших в мире биофармацевтических компаний с портфелем из 27 одобренных регуляторами препаратов. Компания заявила в пятницу, что планирует быстро получить оставшиеся разрешения и рассчитывает закрыть сделку в этом году.

Horizon, штаб-квартиры которой находятся в Ирландии и США, продает 11 лекарственных препаратов в Штатах. Годовые продажи компании составляют порядка $3,6 млрд.

Акции Amgen прибавляют в цене 0,6% на торгах в Нью-Йорке в пятницу. Стоимость бумаг Horizon поднялась на 2,5%.

Пк ко

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FTC США Amgen Ирландия Horizon Therapeutics
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