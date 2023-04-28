Биотехнологическая Amgen в I квартале удвоила чистую прибыль

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Amgen в первом квартале увеличила чистую прибыль почти вдвое, при этом выручка снизилась на 2% и совпала с прогнозом аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте повысилась до $2,84 млрд, или $5,28 в расчете на акцию, по сравнению с $1,48 млрд, или $2,68 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $3,98 на акцию, в то время как опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали ее на уровне $3,81 на акцию.

Выручка уменьшилась до $6,11 млрд против $6,24 млрд годом ранее.

Amgen улучшила прогноз по итогам 2023 года и теперь планирует получить выручку в диапазоне $26,2-27,3 млрд (ранее ожидалось $26-27,2 млрд), чистую прибыль - $15,38-16,59 (прежняя оценка $13,16-14,41 на акцию) и скорректированную прибыль - $17,6-18,7 на акцию (прежде предполагалось $17,4-18,6 на акцию). Данные оценки не учитывают возможные изменения показателей в связи с покупкой Horizon Therapeutics, которую планируется завершить в первом полугодии этого года.

Котировки акций Amgen снизились на дополнительных торгах в четверг на 0,8% после опубликования отчетности. Капитализация компании за последние три месяца уменьшилась на 5,3% (до $127,5 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite поднялся на 4,5% за этот период.

Amgen разрабатывает и производит инновационные лекарственные препараты против рака, почечных болезней, ревматоидного артрита и других тяжелых заболеваний. Компания работает более чем в 40 странах.