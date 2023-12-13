Биотехнологическая Amgen повысит дивиденды на 5,6% в I квартале 2024 года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Amgen повысит квартальные дивиденды в первом квартале 2024 года на 5,6%.

Как говорится в пресс-релизе компании, дивиденды составят $2,25 на акцию против $2,13 на акцию в четвертом квартале.

Дивиденды будут выплачены 7 марта акционерам из реестра на закрытие рынка 16 февраля.

Amgen повышает дивиденды 12-й год подряд, при этом она продолжает инвестировать в инновации и снижение долговой нагрузки, отмечается в пресс-релизе.

Акции компании подешевели на 0,1% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 4,3%.

Amgen разрабатывает и производит инновационные лекарственные препараты против рака, почечных болезней, ревматоидного артрита и других тяжелых заболеваний. Компания работает примерно в 100 странах и регионах мира.