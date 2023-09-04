Суд частично удовлетворил иск Tele2 к Ericsson из-за недопоставок оборудования

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 31 августа частично удовлетворил иск ООО "Т2 Мобайл" против российской "дочки" Ericsson и поставщика их оборудования.

Как сообщается в резолютивной части решения, размещенной на сайте, суд решил взыскать с ООО "Сател ТВК" в пользу ООО "Т2 Мобайл" в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты по рамочному договору поставки и оказания услуг от 30 июля 2014 года неустойку в размере 490,7 тыс. евро, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 тыс. рублей.

Иск заявлен о солидарном обязании поставить по рамочному договору поставки и оказания услуг от 30 июля 2014 года оборудование и солидарном взыскании в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты неустойки в размере 4,1 млн евро.

Иск был подан 9 ноября 2022 года.

Ответчиками выступают два юрлица: ООО "Сател ТВК" и АО "Эрикссон Корпорация".

Представитель Tele2 ранее пояснил "Интерфаксу", что иск подан из-за отказа компаний исполнять обязательства по поставкам оборудования.

ООО "Сател ТВК" поставляет телеком-оператору оборудование Ericsson.

"Причем большая часть недопоставленного оборудования относится к заказам, сделанным задолго до введения санкций", - отметили в Tele2. Там требуют взыскать с ответчиков штрафы и пени, а также обязать их выполнить условия контрактов. Сумму штрафа в компании не раскрывают.

28 февраля 2022 года Ericsson сообщила, что приостанавливает поставки клиентам в РФ и анализирует санкции, введенные на фоне специальной военной операции на Украине. В апреле компания заявила о приостановке деятельности в России на неопределенный срок; сотрудники были отправлены в оплачиваемый отпуск.

В настоящее время Tele2 также судится с российским юрлицом Nokia. Сумма иска составляет 478 млн рублей, претензии телеком-оператора также связаны с отказом Nokia исполнять контракт на поставку оборудования.

Как и в случае с Ericsson, Nokia начала нарушать условия исполнения контракта задолго до санкций, сообщали в Tele2.