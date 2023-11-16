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Российский суд запретил Ericsson судиться с сотовым оператором "Мотив" за рубежом

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск ООО "Екатеринбург-2000" (юрлицо сотового оператора "Мотив") к производителю телекоммуникационного оборудования Ericsson AB, говорится в картотеке суда.

Заявитель 15 июня просил запретить Ericsson продолжать разбирательство с компанией в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Суд удовлетворил его просьбу 15 ноября.

Спор в стокгольмском арбитраже касается взыскания с российского сотового оператора задолженности по рамочному лицензионному договору от 2016 года. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе российского оператора, Ericsson AB отказался от его исполнения в одностороннем порядке, ссылаясь на европейские санкции.

"ООО "Екатеринбург-2000", воспользовавшись своим правом на защиту, обратилось в Арбитражный суд Свердловской области, попросив суд запретить компании Ericsson AB продолжать "параллельное" разбирательство в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Это заявление и было удовлетворено в полном объеме", - подтвердили в компании.

В июле свердловский суд принял обеспечительные меры в отношении Ericsson AB: до окончания разбирательства запретил компании совершать действия по взысканию задолженности, предусмотренные шведским законодательством и Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма. Как сказали в пресс-службе "Мотива", Ericsson AB этот запрет не исполнил.

"Если Ericsson AB будет и дальше игнорировать состоявшееся судебное решение, он должен будет заплатить ООО "Екатеринбург-2000" судебную неустойку", - добавил представитель оператора.

Как сообщалось, ее сумма может составить 774,5 тыс. евро.

"Екатеринбург-2000" готов рассматривать любые споры и претензии, но с соблюдением норм российского законодательства, подчеркнули в компании.

Группа "Мотив" работает в регионах Уральского федерального округа, ведет деятельность с 1996 года. Общая территория обслуживания составляет 1,5 млн кв. км. Оператор имеет 2,5 млн абонентов. Кроме того, группа развивает интернет-магазин по продаже электроники.

Ericsson, поставлявшая телеком-оборудование для крупнейших российских операторов, в феврале 2022 года объявила о приостановке поставок в Россию на фоне санкций, а потом свернула деятельность в России.

Стокгольм Ericsson Свердловская область Мотив Екатеринбург-2000
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