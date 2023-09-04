МТС 11 сентября планирует начать размещение "народных" облигаций на 3 млрд руб.

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" планирует 11 сентября начать размещение цифровых облигаций для физических лиц, данное размещение станет дебютным среди облигаций корпоративного сектора, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Размещение будет проходить на платформе Московской биржи "Финуслуги".

Планируемый объем выпуска - 3 млрд рублей, цена размещения - 100% от номинала (1 тыс. рублей - ИФ). По выпуску будут предусмотрены квартальные купоны, ставка купонов пока не раскрывается.

Размещение и погашение осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода (за вычетом НДФЛ). Брокерский счет для покупки не нужен, ценные бумаги приобретаются через Финуслуги напрямую у эмитента. Продать бумаги эмитенту можно в любое время без потери накопленного дохода.

Как отмечается в релизе МТС, средства, полученные при размещении облигаций, будут направлены на развитие и модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны, включая удаленные территории.

Ранее о планах запуска корпоративных облигаций для населения сообщал управляющий директор "Финуслуг" Игорь Алутин. "Это будет крупный эмитент с рейтингом AAA. Как и предыдущие выпуски народных облигаций регионов, это также будут внебиржевые облигации, которые не имеют волатильности. Продать облигации можно только обратно эмитенту в личном кабинете "Финуслуг" на сайте или через мобильное приложение", - пояснил Алутин.

Среди регионов первой облигации для населения выпустила Калининградская область - ее выпуск был размещен на "Финуслугах" в 2021 году. В текущем году выпуск зеленых облигаций для населения на платформе МосБиржи разместила Москва. Доход по таким бумагам начисляется ежедневно, продать облигации можно в любой момент без потери процентов.

По словам Алутина, народные облигации планирует также выпустить Пермский край, готовятся новые выпуски Москвы и Калининградской области.

Мосбиржа запустила платформу "Финуслуги" в октябре 2020 года. На ней граждане могут приобретать финансовые продукты онлайн, в частности, открывать и пополнять вклады, оформлять кредиты, покупать электронные полисы ОСАГО и "народные" облигации.