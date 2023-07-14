"Мосбиржа" к "народным" облигациям регионов на "Финуслугах" добавит корпоративные

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" прорабатывает с компаниями выпуск "народных" корпоративных облигаций на платформе "Финуслуги", сообщил управляющий директор этого проекта Игорь Алутин.

"У нас в ближайшее время будут запущены "народные" корпоративные облигации. Мы даем хороший инструмент крупным корпорациям, которые могут выпустить свои "народные" облигации для своей аудитории", - сказал он.

Пока такого инструмента, как "народные" корпоративные облигации, на российском финансовом рынке нет. Среди регионов первой облигации для населения выпустила Калининградская область - ее выпуск был размещен на "Финуслугах" в 2021 году. В текущем году выпуск зеленых облигаций для населения на платформе "Мосбиржи" разместила Москва. Доход по таким бумагам начисляется ежедневно, продать облигации можно в любой момент без потери процентов.

"Мосбиржа" запустила платформу "Финуслуги" в октябре 2020 года. На ней граждане могут приобретать финансовые продукты онлайн, в частности, открывать и пополнять вклады, оформлять кредиты, покупать электронные полисы ОСАГО и "народные" облигации.