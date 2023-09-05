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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Индекс PMI сферы услуг РФ в августе вырос до 57,6 пункта с 54 пунктов в июле

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в августе увеличился до 57,6 пункта по сравнению с 54 пунктами месяцем ранее, говорится в сообщении S&P Global.

Таким образом, индикатор достиг максимального уровня с марта на фоне роста внутреннего спроса.

Совокупный индекс, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, поднялся до 55,9 пункта с 53,3 пункта в июле.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Темпы роста новых заказов в сфере услуг в прошлом месяце были самыми значительными за последние три года, говорится в обзоре.

При этом поставщики услуг отметили заметное повышение расходов на фоне увеличения себестоимости самыми быстрыми темпами за год. Компании указывали на влияние ослабления рубля на стоимость импортных товаров и транспортных услуг. Кроме того, некоторые компании увеличили фонд заработной платы.

На фоне сохранения благоприятных условий спроса компании старались переносить издержки в конечные цены. Темпы повышения отпускных цен ускорились по итогам третьего месяца подряд и стали самыми быстрыми с мая 2022 года.

"Увеличение количества новых заказов побудило компании активизировать свою деятельность по найму персонала в середине третьего квартала, - сообщается в отчете S&P. - Поставщики услуг зафиксировали значительный рост численности рабочей силы после того, как в июле уровень занятости практически не изменился".

Компании в августе оставались оптимистичными, поскольку как производители, так и поставщики услуг ожидают усиления деловой активности в следующем году.

S&P Global
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