Индекс PMI сферы услуг России в июле снизился до 54 пунктов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в июле 2023 года составил 54 пункта, опустившись с июньского значения 56,8 пункта, показало исследование S&P Global.

Деловая активность в секторе продолжила рост, однако ценовое давление вновь усилилось в июле.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг России, в июле составил 53,3 пункта по сравнению с 55,8 пункта в июне.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в обзоре, темпы роста новых заказов в июле существенно замедлились по сравнению с июньскими. Однако, несмотря на последнее снижение, серия роста новых заказов продлилась до шести месяцев на фоне устойчивого повышения спроса и приобретения новых клиентов.

Общее число заказов оказалось под влиянием торможения новых экспортных заказов после двух месяцев расширения спроса из-за рубежа. Компании сообщали о проблемах с логистикой.

По данным отчета, в июле был зафиксирован более быстрый рост производственных затрат и опускных цен. Компании отмечали влияние ослабления рубля на стоимость импортных товаров, а также указывали на рост цен поставщиков. Темпы инфляции издержек ускорились до самых резких с января.

На фоне сохранения благоприятных условий спроса компании старались переносить издержки в конечные цены. Темпы повышения отпускных цен были значительными и стали самыми быстрыми более чем за год.

Число занятых в секторе практически не изменилось по сравнению с июнем на фоне замедлившегося роста новых заказов. Торможение в процессе найма сотрудников положило конец пятимесячной серии создания рабочих мест.

Объем незавершенных работ сокращался впервые с апреля.

Компании сохраняли оптимизм в отношении перспектив производства на ближайшие 12 месяцев. Деловая уверенность подкреплялась планами инвестиций в развитие новых продуктовых линеек и приобретения новых клиентов. Однако степень уверенности оказалось слабее июньской.