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Индекс PMI сферы услуг России в сентябре снизился до 55,4 пункта

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в сентябре 2023 года составил 55,4 пункта, опустившись с августовского значения 57,6 пункта, показало исследование S&P Global.

Последние данные указали на сохранение сильного роста деловой активности в секторе.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг страны, в сентябре составил 54,7 пункта по сравнению с 55,9 пункта в августе.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Российские поставщики услуг зафиксировали резкий рост новых заказов в сентябре: компании отмечали устойчивый потребительский спрос и расширение клиентской базы. Хотя и слегка замедлившись, темпы роста новых заказов стали одними из самых высоких за последние 12 месяцев.

Вновь увеличилось и число экспортных заказов: темпы их роста заметно ускорились и оказались самыми резкими за историю наблюдений (с сентября 2014 года). Благодаря успешным маркетинговым мероприятиям компаниям удалось приобрести новых клиентов, условия спроса на некоторых ключевых экспортных рынках улучшились.

Занятость в секторе росла второй месяц подряд на фоне всплеска новых заказов, но лишь незначительными темпами.

Рост незавершенных заказов происходил четвертый раз за последние пять месяцев, хотя и скромными темпами.

Оптимизм компаний в отношении перспектив их деятельности достиг максимума с мая 2019 года: участники опроса выражали надежду на дальнейший рост новых заказов, отмечались планы по запуску новых продуктовых линеек.

Ценовое давление сохранялось повышенным в сентябре. Повышались закупочные цены вкупе с увеличением заработных плат, ростом затрат на обслуживание кредитов и слабым рублем. Темпы роста инфляции издержек хотя и замедлились с августа, стали вторыми по резкости с января.

Компании продолжали переносить более высокие затраты на клиентов за счет повышения отпускных цен. Скорость инфляции отпускных цен снизилась до трехмесячного минимума.

Последние данные указали на сохранение сильного роста деловой активности в секторе.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг страны, в сентябре составил 54,7 пункта по сравнению с 55,9 пункта в августе.

S&P Global
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