Минфин обсуждает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ обсуждает возможность повышения минимального первоначального взноса в рамках программы льготной ипотеки и изменения величины субсидии банкам,рассказал журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса и изменение так называемой маржи банков, это тот добавок, который вносится в формулу, которая применяется при расчете того, что должно субсидироваться банку. Формула построена так, что, когда ключевая ставка растет, банки получают значительно б ольше. Получается такая ситуация, что, когда ставка растет, бюджет платит больше, а банки на самом деле больше зарабатывают. Поэтому сейчас идет дискуссия о том, чтобы скорректировать", - рассказал он.

По его словам, обсуждается повышение размера минимального первоначального взноса до 20% с нынешних 15%.

"На данном этапе дискуссия только скорректировать в краткосрочной перспективе, но в целом мы задумываемся, как, может быть, сделать механизм льготной ипотеки в будущем более стабильным, чтобы не надо было прибегать к таким изменениям. Потому что, если ставка сильно упадет, банкам это может быть не выгодно, тогда будет необходимо опять это менять", - указал Чебесков.

ЦБ 15 августа на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов до 12%. Как указал регулятор в пресс-релизе, решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

По данным ЦБ, темпы роста ипотеки в июле сохранились на высоком июньском уровне - 2,5%. При этом выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 12% (до 360 млрд рублей с 321 млрд рублей в июне) за счет как "Семейной ипотеки", так и "Льготной ипотеки", что в ЦБ связывают со стремлением людей вложиться в недвижимость на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий.

Программа "Льготной ипотеки" неоднократно продлевалась и сейчас действует до 1 июля 2024 года на следующих условиях: максимальная стоимость жилья на первичном рынке не должна превышать 12 млн для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн - для других регионов. Участник должен внести первоначальный взнос - государство требует не менее 15%, но банки могут скорректировать эту сумму в большую сторону. Ставка в рамках этой программы сейчас составляет 8% годовых.

По мнению ЦБ, программа, которая была введена как антикризисная мера, затянулась. "Наша позиция достаточно четко всегда обозначалась: мы против любых программ субсидирования. В целом программа ипотеки с господдержкой в 7% искажает цены, она создает дисбалансы на рынке. Нам понравилась она (программа), когда она была запущена в пандемию: изначально как временная антикризисная мера на квартал. Сейчас она живет уже три года, и мы видим, что цены разъехались окончательно: на первичном рынке такое ощущение, что не осталось рыночной ипотеки", - говорил в декабре прошлого года замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов.