В Минфине пока не обсуждают повышение ставки по ипотеке с господдержкой

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минфин пока не обсуждает увеличение ставки в рамках ипотечной программы с господдержкой в условиях ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, заявил журналистам глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

ЦБ 15 сентября повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых на фоне высокого инфляционного давления.

"Пока таких обсуждений нет", - сказал Чебесков, отвечая на вопрос о возможности повышения ставки в рамках льготной программы вслед за ростом ключевой ставки ЦБ.

Ипотеку по этой государственной программе можно взять до 1 июля 2024 года для покупки нового жилья у застройщиков. На вторичное жилье программа не распространяется. Ставка на весь срок кредитования - не более 8%. Первоначальный взнос для кредитов, выдаваемых с 20 сентября этого года, не менее 20% от цены договора, по которому приобретается жилье.

Говоря о влиянии высокой ключевой ставки на расходы бюджета в рамках ипотечных льготных программ, он сказал:

"На расходы бюджета влияет не одномоментное увеличение ключевой ставки. Все зависит от того, насколько долго и длительно ставка будет находиться на высоком уровне. То есть нужно делать прогноз. Мы в проекте бюджета заложили все необходимые ресурсы по нашим прогнозам ключевой ставки, которые есть, чтобы обязательства государства по всем льготным ипотечным программам были выполнены".