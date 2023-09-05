Тему "окрашивания" цифровых рублей рассмотрят на более поздних этапах внедрения

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос маркирования и отслеживания цифровых рублей будет рассматриваться на более поздних этапах его внедрения, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Эта возможность будет рассматриваться на более поздних этапах продвижения цифрового рубля", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах форума по цифровым финансам, организованного АКРА.

"Ограничения на использование денег снижают их ликвидность. Масштабные ограничения на то, на что вы можете потратить конкретную единицу денег, делает эти деньги менее ценными по сравнению с теми деньгами, которые вы можете потратить на что угодно, поэтому к вопросу о такого рода функциональности надо относиться очень осторожно. Теоретически такая возможность действительно доступна", - сказал зампред ЦБ, выступая на форуме.

Концепция цифрового рубля, опубликованная в апреле 2021 года, предполагала, что дополнительным функционалом платформы цифровой валюты станут смарт-контракты (сделки, исполняемые автоматически при наступлении заранее определенных сторонами условий).

Одним из дополнительных вариантов использования смарт-контрактов также могло стать маркирование цифровых рублей, позволяющее устанавливать условия их расходования (например, определять конкретные категории товаров и услуг, которые можно будет приобрести с их помощью) и отслеживать всю цепочку прохождения таких рублей, отмечалось в концепции.

ЦБ с 15 августа 2023 года начал тестировать операции с реальными цифровыми рублями. Банк России планирует вводить цифровой рубль в широкий оборот постепенно, начиная с 2025 года.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). Среди преимуществ цифрового рубля для граждан и бизнеса ЦБ указывает: возможность доступа к кошельку через любой банк; единые тарифы по проведению операций с цифровым рублем (это, как отмечает регулятор, позволит снизить издержки на их проведение); возможность использования этой формы денег без доступа к интернету; высокий уровень сохранности и безопасности средств; расширение линейки инновационных продуктов и сервисов; улучшение условий клиентского обслуживания.

Объем пополнения кошелька цифрового рубля за счет средств, размещенных на банковских счетах, ограничен суммой 300 тыс. рублей в месяц.