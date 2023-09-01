ЦБ с 15 августа провел несколько тысяч операций по переводу цифровых рублей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Банк России провел первые несколько тысяч операций по переводу цифровых рублей в рамках пилота, который стартовал 15 августа, сообщила на конференции первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"С 15 августа, то есть вот те 13 банков, которые мы называли, они начали уже предлагать для своих клиентов услугу по открытию кошелька в цифровом рубле и проведению операций", - сказала первый зампред ЦБ.

"У нас прошло уже несколько тысяч операций как переводы друг другу, также у нас уже прошли операции по оплате в торгово-сервисных предприятиях", - добавила она.

По ее словам, в рамках пилота платформа цифрового рубля и ее взаимодействие с банками показали свою работоспособность, несмотря на некоторые нюансы, которые нормальны для пилота.

"Есть безусловно шероховатости, есть какие-то инциденты, но это нормально для пилота, мы как раз их устраняем как на стороне банков, так и на стороне платформы, если мы их видим", - отметила Скоробогатова.

Пилот с реальными цифровыми рублями стартовал 15 августа при участии 13 кредитных организаций: Альфа-банка, банка "ДОМ.РФ", Ингосстрах банка, ВТБ, Газпромбанка, Киви банка, банка "Ак Барс", МТС-банка, Промсвязьбанка, Совкомбанка, банка "Синара", Росбанка и Транскапиталбанка.

Пилот будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах, сообщал ЦБ. Первый этап тестирования пройдет в режиме Friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 13 банков. Они протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду и ее возврат.

Тестировать оплату будут 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах, которые заранее были выбраны банками и регулятором. На следующих этапах перечень участников и тестируемых операций будут расширяться.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.