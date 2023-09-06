Росстат отметил подорожание российских машин на 1,7% после индексации утильсбора

Цены на ввезенные и локально собранные авто выросли на 1,5%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Цены на российские автомобили после индексации с 1 августа утилизационного сбора в РФ выросли на 1,7%, на импортированные и локально собранные иномарки - на 1,5%, следует из данных Росстата об индексе потребительских цен.

Как сообщалось, с 1 августа в России были существенно проиндексированы ставки утильсбора на автомобили, ввозимые юрлицами из-за рубежа для последующей перепродажи. В частности, размер сбора на "малолитражки" с ДВС возрастом до 3 лет вырос в 1,7 раза (с 48,2 тыс. руб. до 81,2 тыс. руб.), на машины с дизельным двигателем объемом 1-2 л - в аналогичном размере (с 178,4 тыс. руб. до 300,6 тыс. руб.).

Из предыдущего доклада Росстата следует, что с конца июля на 28 августа новые иномарки дорожали активнее автомобилей российской сборки, прибавив в цене в среднем 1,22%, тогда как российские легковые машины за тот же период подорожали на 0,67%. Согласно последнему докладу, за неделю с 28 августа по 4 сентября стоимость иностранного автомобиля увеличилась лишь на 0,25%, тогда как отечественного - на 1,04%.

Рост цен на автомобили российской сборки, по данным Росстата, с начала года на 4 сентября был вдвое выше в сравнении с иномарками, и составил 7,9% против 3,7% соответственно.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в марте говорил журналистам, что "сегодня более-менее по автомобильному рынку цены выровнялись". "Обратите внимание уже, например, на параметры цен конца прошлого года. Мы в марте-апреле (2022 года - ИФ) видели существенный рост, а потом постепенное снижение. Стабилизировались логистические маршруты, стабилизировался организационно-производственный процесс, поставки комплектующих, производство комплектующих. Стала более прогнозируемой ситуация с курсами валют, поэтому я не думаю, что это будет существенно как-то влиять на флуктуацию цен", - отмечал он.

Вместе с тем он признавал, что снижения цен на автомобили в 2023 году не ожидается. "Как можно снижать цену при том, что сохраняются и мировая, и внутренняя инфляция? Как минимум на уровень проминфляции цены будут всегда двигаться вперёд. Вопрос - насколько", - говорил Мантуров журналистам в середине марта, комментируя цены на машины.