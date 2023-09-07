British American Tobacco продаст бизнес в РФ местному менеджменту

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Табачный концерн British American Tobacco (BAT) заключил соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии консорциуму, который возглавил местный менеджмент, говорится в сообщении компании.

Закрытие сделки ожидается в течение следующего месяца. После этого активы будут переименованы в ITMS Group.

Соглашение предполагает сохранение трудовых условий сотрудников в течение двух лет после закрытия сделки.

British American Tobacco, один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, объявил о своем решении уйти с российского рынка в марте 2022 года.

В пресс-релизе также сообщается, что по состоянию на 30 июня 2023 года на Россию и Белоруссию приходилось примерно 2,7% выручки группы.

BAT открыла представительство в России в 1991 году, в 1994 году начала производство табачных изделий. В РФ BAT владеет табачной фабрикой в Санкт-Петербурге. Компания также производит табачные стики для своих систем нагревания табака Glo.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Международные услуги по маркетингу табака" (МУМТ, структура BAT в РФ, которая занимается оптовыми продажами) в 2022 году составила 247,2 млрд рублей против 225,4 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - 12,1 млрд рублей против 6,2 млрд рублей соответственно

Ранее из РФ ушла еще одна крупная табачная компания - Imperial Brands, которая передала бизнес российским инвесторам, связанным с "Мегаполисом" (крупнейший в РФ дистрибьютор сигарет, бенефициарами которого являются Игорь Кесаев и Сергей Кациев). Новые владельцы сменили названия компаний, принадлежавших Imperial Brands, на "Интернэшнл Тобакко Групп" и "Интернэшнл Тобакко Групп Волга" (производственная площадка).

Табачный концерн Philip Morris International заявлял, что рассматривает реструктуризацию бизнеса в РФ, включая передачу активов.

Крупнейшая компания на табачном рынке РФ - Japan Tobacco International - объявляла о приостановке новых инвестиций и маркетинговой активности в России.