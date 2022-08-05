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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Новые владельцы активов Imperial Brands сменили их названия

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Новые владельцы компаний "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг" и "Империал Тобакко Волга" (принадлежали ушедшему из России британскому табачному концерну Imperial Brands) сменили их названия.

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Число совладельцев, связанных с "Мегаполисом" (крупнейший в России дистрибьютор сигарет, бенефициарами которого являются Игорь Кесаев и Сергей Кациев), увеличилось до семи, следует из данных ЕГРЮЛ.

Теперь компании называются "Интернэшнл Тобакко Групп" и "Интернэшнл Тобакко Групп Волга" (производственная площадка).

Новыми владельцами обоих ООО стали Игорь Дзуцев и Светлана Туганова (по 4,5%), а также Юрий Халтурин (0,5%). При этом доля Сергея Бронецкого сократилась до 20,5% с 30%.

Туганова и Халтурин являются совладельцами ООО "Меркурий пропертиз", в котором 45,8% принадлежит Кесаеву и 15% - Кациеву. Дзуцев владеет крупным пакетом ООО "Меркурий телеком".

Доли других совладельцев табачных активов не изменились. Александру Кобзеву принадлежит 30%, Константину Иванову - 28%, Александру Наумову - 12%.

Кобзев входил в совет директоров ритейлера "Дикси", когда эта компания принадлежала группе "Меркурий" Кесаева и Кациева, а также в совет директоров АО "Торговая компания "Мегаполис". Иванов также работал в "Дикси Групп", занимая пост финансового директора.

Бронецкий - основной владелец ООО "Бабилон" (Babylon Vardex Group), которое занимается дистрибуцией никотинсодержащей продукции, и ООО "Бабилон Вардекс Ритейл", которое управляет сетью вейпшопов Babylon Vapeshop.

Наумов - владелец и гендиректор ООО "Резалт Консалтинг" (профилем деятельности компании указаны услуги в области бухгалтерского учета, финансового аудита, налогового консультирования).

Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, выпускает сигареты под брендами Davidoff, Gauloises, JPS, Fine, West и другие. В марте Imperial Brands объявил о приостановке работы в России, включая производство на заводе в Волгограде, продаж и маркетинговой активности. В апреле компания сообщила, что передала российский бизнес местным инвесторам.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг" в 2021 году составила 69,9 млрд рублей против 70,7 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль - 140,9 млн рублей против 499,9 млн рублей соответственно. Компания "Империал Тобакко Волга" в 2021 году увеличила выручку до 11,4 млрд рублей с 11,1 млрд рублей годом ранее, чистую прибыль - до 1,8 млрд рублей с 674,9 млн рублей соответственно.

Imperial Brands Империал Тобакко Интернэшнл Тобакко Мегаполис Игорь Кесаев и Сергей Кациев Дикси
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