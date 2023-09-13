Табачный концерн Philip Morris повысил квартальные дивиденды на 2,4%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International повысил квартальные дивиденды на 2,4%, говорится в пресс-релизе компании.

Новые дивиденды составят $1,3 на акцию и будут выплачены 12 октября, реестр акционеров закроется 27 сентября. Экс-дивидендная дата - 26 сентября.

Таким образом, в пересчете на год дивиденды достигли $5,2 на акцию.

Ранее квартальные выплаты составляли $1,27 на бумагу.

Акции Philip Morris растут в цене на 0,2% на предварительных торгах в среду. С начала года ее капитализация сократилась на 6,7% - до $146,74 млрд, в в то время как индекс S&P 500 прибавил 16,2%.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании – марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака Iqos и табачные стики для них.