Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Табачный концерн Philip Morris повысил квартальные дивиденды на 2,4%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International повысил квартальные дивиденды на 2,4%, говорится в пресс-релизе компании.

Новые дивиденды составят $1,3 на акцию и будут выплачены 12 октября, реестр акционеров закроется 27 сентября. Экс-дивидендная дата - 26 сентября.

Таким образом, в пересчете на год дивиденды достигли $5,2 на акцию.

Ранее квартальные выплаты составляли $1,27 на бумагу.

Акции Philip Morris растут в цене на 0,2% на предварительных торгах в среду. С начала года ее капитализация сократилась на 6,7% - до $146,74 млрд, в в то время как индекс S&P 500 прибавил 16,2%.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании – марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака Iqos и табачные стики для них.

Philip Morris
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

VEON согласовал с покупателем "Вымпелкома" уточнения условий сделки

VEON согласовал с покупателем "Вымпелкома" уточнения условий сделки

Мосбиржа перенесла возобновление торгов на срочном рынке на 13:30

"Мосбиржа" возобновит торги на срочном рынке в 13:00

"Мосбиржа" возобновит торги на срочном рынке в 13:00

МЭА отметило, что стоимость Urals в августе превысила "ценовой потолок" на $10

Владелец брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein вышел из бизнеса в РФ

Владелец брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein вышел из бизнеса в РФ

Приостановлены торги на срочном рынке "Мосбиржи"

Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП России в 2023 году с 1,2% до 2,8%

Минимальный размер первого взноса по ипотечным госпрограммам повышен до 20%

Греф заявил, что курс рубля неоправданно занижен

Рубль к концу торгов растерял большую часть утренних достижений

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });