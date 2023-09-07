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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Совет директоров "Аэрофлота" 11 сентября обсудит сделки лизинга МС-21 и SJ-100

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" на заседании 11 сентября планирует обсудить сделки лизинга российских самолетов МС-21 и SJ-100 (импортозамещенная версия Superjet 100), говорится в сообщении компании.

Речь идет о лизинге шести МС-21 самим "Аэрофлотом", а также 34 SJ-100 и 12 МС-21 дочерней компанией "Россия".

В прошлом году "Аэрофлот" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" заключили рамочное соглашение на поставку в 2023-2030 гг. 339 самолетов: 210 МС-21, 89 SJ-100 и 40 Ту-214. Стоимость последующих твердых контрактов превысит 1 трлн руб., они будут софинансироваться средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

В январе правительство утвердило выделение из ФНБ 175 млрд руб. на поставку "Аэрофлоту" в 2023-2025 гг. 63 лайнеров: 34 SJ-100, 18 МС-21 и 11 Ту-214. Предоставлять технику в 18-летний лизинг будет "Авиакапитал-Сервис" ("дочка" "Ростеха").

Первые два SJ-100 планируются к поставке в декабре 2023 года. Первый МС-21, а также Ту-214 "Аэрофлот" рассчитывает получить в IV квартале 2024 года, говорил ранее глава компании Сергей Александровский.

Аэрофлот
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