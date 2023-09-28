Международные резервы России с 15 по 22 сентября сократились на $0,7 млрд

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 22 сентября составили $576 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 15 сентября международные резервы равнялись $576,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,7 млрд.

Международные резервы - это высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.