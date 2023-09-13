Эксперты считают неизбежной забастовку работников автопрома в США

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Забастовка сотрудников американских автомобильных компаний кажется неизбежной, и размер ущерба для автопроизводителей будет зависеть от ее продолжительности, пишет Market Watch со ссылкой на отраслевых экспертов.

"Я бы сказал так, что в данный момент будет более удивительно, если забастовка не состоится, чем если она состоится", - отмечает вице-президент по прогнозированию в автомобильном секторе AutoForecast Сэм Фиорани.

Забастовка выглядит неизбежной, учитывая огромную разницу между предложениями компаний и требованиями профсоюза, говорит аналитик iSeeCars.com Карл Брауэр.

Члены профсоюза работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) требуют от компаний повышения зарплат на 46% в течение четырех лет наряду с улучшением пенсионного обеспечения, увеличением отпусков и другими мерами.

General Motors Co. (GM), Ford Motor Co. и Stellantis NV, тем временем, готовы на гораздо менее существенное повышение зарплат. Например, GM предложила поднять зарплаты на 10%, или 16% с учетом разовых выплат.

Четырехлетний контракт автопроизводителей с членами профсоюза истекает 14 сентября, и вскоре может начаться забастовка.

Обычно UAW выбирает одну из трех компаний, на заводах которой проводится забастовка, отмечает Market Watch. В этом году глава профсоюза Шон Фейн заявил, что она может затронуть каждого автопроизводителя.

По данным AP, руководство UAW рассматривает стратегию целевых забастовок на ограниченном числе заводов, что может оказаться менее затратным вариантом для профсоюза, чем масштабная акция.

Забастовка работников GM в 2019 году длилась почти шесть недель. Компания зафиксировала в связи с этим убыток в $3,6 млрд и недопоставила на рынок почти 300 тысяч автомобилей.

Акции GM прибавляют в цене 0,6% в ходе предварительных торгов в среду, Ford - 1,5%, Stellantis - 0,3%.