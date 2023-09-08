Мировые цены на продовольствие в августе по сравнению с июлем снизились на 2,1%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие, выросшие в июле на 1,3%, в августе вернулись к прежнему тренду - снизились в месячном выражении на 2,1%, сообщается в обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс мировых цен на продовольствие в августе составил 121,4 пункта, что на 2,1% ниже показателя июля и на 24% ниже максимального уровня марта 2022 года. "Таким образом, наблюдавшийся в предыдущем месяце рост индекса был нивелирован. Зафиксированное снижение обусловлено падением цен на молочную продукцию, растительные масла, мясо и зерновые на фоне умеренного роста индекса цен на сахар", - говорится в документе.

Индекс цен на зерновые в августе снизился на 0,7% по сравнению с июлем и на 14,1% в годовом выражении. Мировые цены на пшеницу упали на 3,8%, что в основном объясняется увеличением предложения в результате активных сезонных поставок урожая из нескольких ведущих стран-экспортеров в Северном полушарии. Цены на кукурузу снижаются седьмой месяц подряд и достигли минимального значения с сентября 2020 года.

Цены на рис, напротив, выросли на 9,8% по сравнению с июлем и стали максимальными за последние 15 лет. Это связано со сбоями в торговле, зафиксированными после введения Индией в июле запрета на экспорт индийских сортов белого риса.

Индекс цен на растительные масла в августе снизился на 3,1% по сравнению с июлем после краткосрочного повышения в июле. Это стало отражением падения мировых цен на пальмовое, подсолнечное, соевое и рапсовое масло. Так, мировые цены на подсолнечное масло уменьшились почти на 8% из-за ослабления импортного спроса на фоне высокого объема предложения со стороны основных экспортеров.

Индекс цен на молочную продукцию в минувшем месяце снизился на 4%. Падение продолжается восьмой месяц подряд. По сравнению с августом прошлого года оно составило 22,4%. В августе больше всего подешевело сухое цельное молоко, что обусловлено значительными объемами предложения, в особенности со стороны Океании, в период сезонного роста производства и под влиянием снижения объемов импортных закупок Китаем.

Мировые цены на сухое обезжиренное молоко достигли самого низкого уровня с середины 2020 года в связи с вялым импортным спросом и слабой рыночной активностью в Европе. Мировые цены на сливочное масло и сыр также опустились под воздействием схожих факторов.

Индекс цен на мясо в августе снизился на 3% по сравнению с июлем и на 5,4% - в годовом выражении. Наибольшее снижение продемонстрировали цены на баранину, в основном под влиянием резкого роста экспортного предложения, в первую очередь со стороны Австралии, а также ослабления спроса со стороны Китая. Падение цен на свинину связано, прежде всего, с низким спросом со стороны ведущих стран-импортеров и значительным экспортным предложением в Европе на фоне сокращения объема продаж на внутреннем рынке. Цены на мясо птицы снижались из-за значительного предложения, в особенности со стороны Бразилии. Говядина дешевела в связи с высокой численностью поголовья убойных животных в ряде ведущих стран-производителей и слабым импортным спросом.

Индекс цен на сахар в августе повысился на 1,3% по сравнению с июлем и на 34,1% - в годовом выражении. Это вызвано, главным образом, ростом обеспокоенности в связи с погодным явлением Эль-Ниньо, которое может привести к уменьшению ожидаемых объемов производства в мире.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.