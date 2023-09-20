Глава Минсельхоза выступил против госзакупок сухого молока ради поддержки цен

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз не планирует закупочные интервенции на рынке сухого молока для поддержки цен на молочную продукцию, в ведомстве считают, что излишки лучше экспортировать, заявил в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"С учетом того, что нам необходимо поддерживать внутреннюю цену, нам бОльшие объемы сейчас нужно убирать с рынка и отправлять его на экспорт. Все-таки интервенции, которые возможно было бы проводить по молоку, мы считаем, проводить нецелесообразно. Лучше сухое молоко, которое на рынке появляется, все-таки экспортировать", - ответил Патрушев на вопрос депутатов о мерах Минсельхоза по стабилизации ценовой ситуации на рынке.

В связи с этим, пояснил он, принято решение о компенсации 100% стоимости транспортировки молочных продуктов на экспорт.

"Это должно позволить нам несколько разгрузить рынок и должно скомпенсировать в том числе и цену закупки молока", - заявил министр, уточнив, что эта мера начнет действовать с 2024 года.

В 2023 году из-за сокращения спроса закупочные цены на молоко существенно снизились, поставив его производителей в сложное положение. На рынке появились предложения о проведении закупочных интервенций для снятия излишков и стабилизации цен.

При этом Патрушев отметил, что потребление молока снижается не только в России, но и во всем мире. "Люди замещают белок, который они получали раньше в молоке, другими видами доступного белка", - сказал он.

Как сообщил глава ведомства, производства молока в этом году прогнозируется в 33,3 млн тонн. В прошлом году этот показатель составлял 33 млн тонн.