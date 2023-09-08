Рост цен на мясо за последний месяц ощутили около половины россиян

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели отмечают 46% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Отвечая на вопрос о том, "на какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли", на рыбу и морепродукты указали 27% сограждан, на сахар - 26% респондентов, на молоко и молочную продукцию - 25% участников опроса, на хлеб и хлебобулочные изделия - каждый пятый (21%).

О подорожании овощей, фруктов и яиц говорят по 17% респондентов соответственно, растительного масла - 15% сограждан, круп и макаронных изделий - каждый седьмой (14%), алкогольных напитков - 8% россиян.

Что касается непродовольственных товаров, то о повышении цен на бензин за данный период говорят более трети сограждан (37%), на лекарства и медикаменты - 29% респондентов, на одежду с обувью и строительные материалы - по 21% опрошенных соответственно, на электронику и бытовую технику - каждый седьмой (14%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, за последний месяц рост цен на услуги ЖКХ ощутил каждый пятый (22%), на медицинские услуги - каждый шестой (16%), на бытовые услуги - каждый десятый (10%), на услуги пассажирского транспорта - каждый одиннадцатый (9%).

Опрос был проведен 1-3 сентября 2023 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах.