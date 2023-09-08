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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

"Интурист" вернет деньги за туры в Египет из-за отмены рейсов Red Sea Airlines

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Sea Airlines приостановила полеты между Москвой и Шарм-эль-Шейхом, в связи с чем туроператор "Интурист" вернет деньги за туры в Египет с вылетом 8 сентября этим авиаперевозчиком, либо предложит альтернативу.

"Мы получили уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене полетной программы по маршруту Москва - Шарм-эль-Шейх - Москва 8 сентября 2023 года по техническим причинам. Пассажирам, находящимся в данный момент в Шарм-эль-Шейхе и ожидающим вылета домой, продлено проживание в отелях и будет предоставлен альтернативный вылет в Москву", - говорится в сообщении туроператора, который является заказчиком чартерных рейсов.

Как отметили в туркомпании, путешественникам, которые приобрели туры с перевозкой авиакомпанией Red Sea Airlines с вылетом в пятницу, предлагается полный возврат денег, перенос средств на туры с другими авиаперевозчиками, либо на туры на другие направления.

"О последующих вылетах в рамках полетной программы в Шарм-эль-Шейх с данным авиаперевозчиком будет объявлено дополнительно в самое ближайшее время", - добавили в "Интуристе".

Ранее в Росавиации сообщили, что Red Sea Airlines приостанавливает полеты в Москву с 8 по 17 сентября.

Египет Интурист РФ Red Sea Airlines
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