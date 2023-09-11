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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

"Селигдар" ждет производство золота и издержки примерно на уровне 2022 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" планирует в 2023 году произвести 7,5 тонны золота, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ВЭФ-2023 глава совета директоров компании Александр Хрущ.

Это примерно соответствует уровню 2022 года, когда "Селигдар" произвел рекордные для себя 7,555 тонны.

"Мы видим по итогам полугодия, что выполняем план даже с опережением", - рассказал Хрущ.

Компания видит предпосылки для снижения денежных затрат (TCC), однако предполагает, что по факту они могут остаться на прежнем уровне.

"Мы не считаем TCC по итогам полугодия, поскольку в нашем бизнесе наблюдается сезонность. По итогам 2023 года относительно прошлого года, есть вероятность, что издержки будут ниже. Если бы удалость сократить их на 10%, мы были бы довольны. Но реальность такова, что, скорее всего, они останутся на прежнем уровне. Зато за счет роста цен может увеличиться маржа", - пояснил он.

Основой драйвер возможного снижения издержек - налаженные и понятные цепочки поставок материалов, услуг - подрядных работ и так далее.

"О динамике издержек имеет смысл говорить сдержанно, - напомнил Хрущ. - Например, цены на топливо в начале года были достаточно низкие. Мы захеджировались, увеличив закупки. Но сейчас мы видим, что цены растут, и вопрос, как сильно они поднимутся".

Хрущ также сообщил, что в начале октября холдинг будет готов начать сбор заявок на второй выпуск облигаций в золоте. Объем размещение будет зависеть от спроса, но пока компания ориентируется на 1-3 млрд рублей.

"Мы изменили немного структуру бумаги, в частности подключили амортизацию, что, бесспорно, может быть интересно инвесторам. Посмотрим, как отреагирует рынок", - рассказал Хрущ.

С учетом амортизации бонды рассчитаны на 5 лет.

В мае "Селигдар" разместил дебютный выпуск облигаций в золоте на 11 млрд рублей в рамках программы общим объемом 60 млрд рублей.

За первый купонный период (квартал) инвесторы получили совокупную доходность 11,5% в рублях, что эквивалентно 46% годовых.

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого кластера холдинг включает оловянный и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.

Селигдар Александр Хрущ
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