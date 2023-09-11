Минфин ждет выхода дефицита бюджета на параметры бюджетного правила к 2025 году

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минфин рассчитывает в 2025 году выйти на параметры федерального бюджета, соответствующие бюджетному правилу.

"На ближайшие годы сохраняется ответственный подход к финансам. Бюджет учитывает нормализацию бюджетной политики. Структурный дефицит будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на параметры бюджетного правила", - говорится в комментарии министра финансов Антона Силуанова, распространенном пресс-службой ведомства.

Формирование федерального бюджета происходит на фоне активного восстановления экономической активности темпами более динамическими, чем прогнозировалось ранее, отметил министр. По итогам года рост ВВП превысит 2%.

По действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП, дефицит федерального бюджета в 2024 году составит 2 192,6 млрд рублей (1,4% ВВП), в 2025 году - 1 264,3 млрд рублей (0,7% ВВП).

В январе-августе, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Премьер-министр Михаил Мишустин 8 сентября на совещании по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов заявил, что в августе бюджет был исполнен с профицитом в 230 млрд рублей.

Мишустин также отмечал, что "устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП".

Помощник президента Максим Орешкин позже сказал "Интерфаксу", что поступления в федеральный бюджет 2023 года соответствуют верхней планке прогнозов, особенно это актуально для ненефтегазовых доходов. Он считает, что по итогам 2023 года дефицит бюджета не превысит прогнозные 2%, может оказаться даже ниже, а в 2024 году при определенных сценариях возможен и профицит бюджета.