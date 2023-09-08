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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Дефицит бюджета РФ в январе-августе составил 2,36 трлн рублей, или 1,5% ВВП

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-августе, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП.

Месяцем ранее дефицит, по оценке Минфина, составлял 2,817 трлн рублей, или 1,8% ВВП. Таким образом, простое сравнение говорит о том, что в августе наблюдался профицит 456 млрд рублей. Однако премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу озвучил данные по профициту на уровне 230 млрд рублей, вероятно основываясь на уточненной информации по исполнению за январь-июль.

В целом на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. По словам Мишустина, "устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП". Хотя ранее министр финансов РФ Антон Силуанов не исключал, что он может быть и больше - 2-2,5% ВВП.

Доходы бюджета в январе-августе составили 16,990 трлн рублей, что на 3,5% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов - как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом - наблюдается устойчивая положительная динамика.

Ненефтегазовые доходы были на уровне 12,155 трлн рублей, увеличившись на 24,2% г/г. В целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-августа, отмечает Минфин, свидетельствуют о значительном превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.

Поступление НДС за восемь месяцев выросло год к году на 24,2% - до 7,280 трлн рублей (месяцем ранее рост был на 20,5%), налога на прибыль - на 0,7%, до 1,17 трлн рублей (месяцем ранее снижение на 1%).

Нефтегазовые доходы составили 4,836 трлн рублей и снизились на 38,2% г/г. Месячная динамика нефтегазовых доходов, по мнению Минфина, вышла на уровень, значимо превышающий их базовый размер (8 трлн рублей в год).

Расходы бюджета за восемь месяцев составили 19,351 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 12% г/г.

Базовые нефтегазовые доходы выросли на 38,6% и составили 5,261 трлн рублей.

Минфин РФ
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