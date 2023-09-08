Мишустин заявил, что бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом

По итогам года дефицит бюджета может уложиться в план 2% ВВП

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом в размере 230 млрд рублей, по итогам года уровень дефицита может уложиться в изначальный план в 2% ВВП, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

"Экономика адаптируется к текущим вызовам, по итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом, он составил около 230 млрд рублей. Консолидированный баланс регионов дал еще около 140 млрд рублей плюс. Во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов. По итогам последнего месяца лета они превысили 1,820 трлн рублей, это на 56,5% больше уровня прошлого года. В целом такие показатели стали следствием активного развития экономики", - сказал он.

Нефтегазовые поступления, отметил премьер, по данным Минфина, восстановились и "с сентября их траектория на фоне увеличения цен на нефть существенно опережает прошлогодние значения".

Расходы после периода авансирования вернулись к традиционным показателям и по итогам августа составили около 2,240 трлн рублей. "В целом же с января дефицит федерального бюджета ниже 1,5% ожидаемого валового продукта за год. Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП", - сказал Мишустин.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов допускал, что дефицит в 2023 году может превысить плановое значение в 2% ВВП. "Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2-2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии", - отмечал он.

В январе-июле, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 2,817 трлн рублей, или 1,8% ВВП. В целом на 2023 год он запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП.

Законом о бюджете дефицит федерального бюджета в 2024 году составит 2 трлн 192,6 млрд руб. (1,4% ВВП), в 2025 г. - 1 трлн 264,3 млрд руб. (0,7% ВВП).

По словам Мишустина, правительство завершает подготовку бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. "Он направлен на решение самых важных и масштабных задач развития страны. Прежде всего это исполнение в полном объеме перед людьми социальных обязательств, о которых говорит президент, и поддержку положительных изменений в экономике, в том числе в рамках мероприятий, утверждаемых на проходящих сегодня стратегических сессиях", - сказал он.