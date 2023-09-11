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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Qualcomm будет поставлять модемные системы для iPhone еще три года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Qualcomm Inc. будет поставлять Apple Inc. модемные системы для iPhone по крайней мере еще три года.

Как говорится в пресс-релизе Qualcomm, компания заключила соглашение о поставке систем Snapdragon 5G Modem-RF для смартфонов Apple, которые будут выпущены в 2024, 2025 и 2026 гг.

Финансовые условия сделки не разглашаются. В Qualcomm отмечают, что они такие же, как в предыдущем соглашении, заключенном в 2019 году.

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Apple разрабатывает собственные модемы с момента покупки соответствующего подразделения у Intel в 2019 году, однако дата внедрения ее собственных разработок постоянно переносится, пишет Market Watch.

В презентации Qualcomm, опубликованной в понедельник, говорится, что доля ее модемных систем в модели iPhone 2026 года составит всего 20%. Таким образом, Apple, возможно, ставит целью начать использование собственных модемов к этому времени, отмечает издание.

Однако когда компании заключали предыдущее трехлетнее соглашение, также говорилось, что доля модемов Qualcomm уменьшится до 20% к завершению срока его действия. Тем не менее, с конца прошлого года топ-менеджеры компаний признавали, что Qualcomm поставляет "подавляющее большинство" модемов для моделей iPhone 2023 года.

Предыдущее соглашение Qualcomm и Apple завершает действие в этом году.

Во вторник Apple проведет презентацию, в ходе которой представит новые iPhone.

Акции Qualcomm прибавляют в цене 4,9% на предварительных торгах в понедельник, Apple - 1,3%.

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