Акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды за I полугодие

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Инарктика", одного из ведущих производителей рыбы в РФ, утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года в размере 16 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.

Общая сумма составит 1 406 026 384 рубля.

Право на их получение имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 22 сентября 2023 года.

Компания утвердила дивидендную политику в 2019 году. Целевой уровень выплат в ней не определен. Среди ограничений - соотношение чистого долга к EBITDA не выше 3,5х.

Впервые "Инарктика" выплатила дивиденды в 2020 году - 5 рублей на акцию (в сумме - 439,4 млн рублей) по итогам первого полугодия. Финальные дивиденды за 2020 год также составили 5 рублей на акцию.

Дивиденды по итогам первого квартала 2021 года составили 4 рубля на акцию (351,5 млн рублей) и столько же - по итогам первого полугодия и девяти месяцев. Дивиденды по итогам 2021 года не объявлялись.

По итогам первого полугодия 2022 года были утверждены дивиденды в размере 15 рублей на акцию. За 9 месяцев дивиденды также составили 15 рублей на акцию. По итогам 2022 года выплат тоже не было.

В этом году дивиденды в размере 10 рублей на акцию были выплачены за первый квартал.

Уставный капитал компании разделен на 87 876 649 акций номиналом 100 рублей каждая. Основными владельцами компании (по 24,9%) являются ее гендиректор Илья Соснов и ООО "УК "Свиньин и партнеры". 22% принадлежит брату губернатора Московской области Максиму Воробьеву. Он снизил долю с почти 47% после того, как в 2022 году подпал под санкции США. ООО "Си-Эф-Си прямые инвестиции" принадлежит 8,4%.

В конце июня ПАО "Инарктика" объявило о запуске программы выкупа акций объемом до 1 млрд рублей. Он осуществляется через "дочку" - ООО "Инарктика СЗ". Buyback будет длиться до тех пор, пока компания не реализует выкуп на эту сумму.

Как сообщал на телефонной конференции в конце августа CFO компании Андрей Баранов, к тому времени в рамках buyback "Инарктика" выкупила акции на 50-52 млн рублей. Он уточнял "Интерфаксу", что покупка идет с рынка регулярно, небольшими лотами. "Средняя цена совершенных сделок в районе 700+ рублей за акцию", - говорил он.

Выкупленные акции планируется использовать для "общих корпоративных целей", включая программу мотивации менеджмента.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по выращиванию атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал выращивания рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).

Выручка компании в первом полугодии этого года упала на 10%, до 12,9 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 24%, до 2,8 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 49% против 58% год назад. Чистая прибыль выросла на 4%, до 8,6 млрд рублей.

В 2022 году компания реализовала 25,6 тыс. тонн рыбы (24,5 тыс. тонн в Мурманской области, 1,1 тыс. тонн - Карелии) против 27,9 тыс. тонн в 2021 году. В первом полугодии этого года реализация снизилась до 13,68 тыс. тонн с 15,745 тыс. тонн за аналогичный период 2022 года.