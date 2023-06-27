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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

"Инарктика" запускает buyback объемом в миллиард рублей

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Инарктика", один из ведущих производителей рыбы в РФ, запускает программу выкупа акций объемом до 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выкуп акций будет осуществляться через "дочку" – ООО "Инарктика СЗ". Buyback будет длиться до тех пор, пока компания не реализует выкуп на вышеуказанную сумму.

Выкупленные акции планируется использовать для "общих корпоративных целей", включая программу мотивации менеджмента.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по выращиванию атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на озере Сегозеро в Карелии. Потенциал выращивания рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).

Согласно годовому отчету компании за 2022 год, основными владельцами компании (по 24,9%) являются ее гендиректор Илья Соснов и ООО "УК "Свиньин и партнеры". 22% принадлежит брату губернатора Московской области Максиму Воробьеву. Он снизил долю с почти 47% после того, как в прошлом году подпал под санкции США. Сергею Дарькину принадлежит 5,1%, ООО "Си-Эф-Си прямые инвестиции" – 8,4%.

Инарктика ООО "Инарктика СЗ Инарктика СЗ
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