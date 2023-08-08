Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 16 руб. на акцию

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Инарктика", одного из ведущих производителей рыбы в России, рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 16 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.

Право на их получение будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 22 сентября 2023 года

Внеочередное собрание акционеров ПАО намечено на 12 сентября, участие в нем примут акционеры, включенные в реестр по состоянию на 18 августа 2023 года.