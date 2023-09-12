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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

FESCO не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) не будет платить дивиденды за 2022 год, сообщил журналистам председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов в кулуарах ВЭФ-2023.

"Дивидендов (за 2022 год) не будет", - сказал Северилов, отвечая на вопросах о планах дивидендных выплат за прошедший год.

"Собрание акционеров по этому вопросу проводить не предполагается", - добавил он.

Акционеры ДВМП не приняли решение о дивидендах за 2022 год на повторном годовом собрании.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 150 тыс. TEU и свыше 10 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO Андрей Северилов
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