Выплаты FESCO в рамках windfall tax могут составить не более 400 млн рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Расходы группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) на выплату windfall tax могут составить не более 400 млн рублей.

"Группа ожидает, что по ряду ее дочерних компаний указанный налог будет подлежать уплате за 2023 год, и оценила величину ожидаемого к уплате налога в сумме, не превышающей 400 млн руб.", - говорится в отчете компании по МСФО.

"Группа планирует воспользоваться предоставленным законом правом уменьшить сумму налога на налоговый вычет в сумме обеспечительного платежа по налогу, перечисленного в федеральный бюджет за период с 1 октября по 30 ноября 2023 года", - отмечается в отчетности.

Президент РФ Владимир Путин в начале августа 2023 года подписал закон о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет, который, по расчетам властей, принесет в бюджет 300 млрд рублей.

Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.