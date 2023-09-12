Банки США ждут замедления роста ВВП страны до 1,2% в 2024 году

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Экономика США, вероятно, избежит рецессии, если Федеральная резервная система остановит подъем процентных ставок, но темпы роста неизбежно замедлятся в 2024 году из-за более высокой стоимости заимствований, полагают экономисты крупнейших банков страны. Об этом сообщает MarketWatch.

Они прогнозируют увеличение ВВП на 1,2% в 2024 году по сравнению с ожидаемым в 2023 году повышением примерно на 2%.

Аналитики все более оптимистичны в отношении того, что ФРС сможет добиться "мягкой посадки" экономики, то есть повышения ставок ровно настолько, чтобы снизить высокую инфляцию, но не вызвать при этом рецессию. Еще весной прошлого года большинство экономистов считали, что рецессия неизбежна.

Скептицизм в отношении "мягкой посадки" был вполне обоснован с исторической точки зрения, признала глава экономического комитета Ассоциации американских банкиров (ABA) Симона Мокута, которая также является главным экономистом State Street Global Advisors.

"Это правда, что мы делаем ставки на что-то нетипичное", - сказала она.

Всего один или два раза в своей истории Федрезерв смог осуществить "мягкую посадку".

"Учитывая как продемонстрированный, так и ожидаемый прогресс в области инфляции, большинство членов ФРС считают, что цикл ужесточения исчерпал себя, - полагает Мокута. - Однако битва с инфляцией еще не выиграна, поэтому Федрезерв должен сохранять бдительность".

ABA прогнозирует, что рост потребительских цен (индекс CPI) замедлится до 2,2% в 2024 году с нынешних 3,2%.

Однако резкое повышение процентных ставок за последние полтора года, вероятно, окажет значительное давление на экономику в предстоящие месяцы, предупреждают экономисты ABA. Ожидается, что потребители сократят расходы, при этом компании уже уменьшили инвестиции.

Мокута считает маловероятным значительный рост безработицы, который обычно происходит при росте процентных ставок. Компании стали неохотно увольнять работников из-за хронической нехватки квалифицированных сотрудников. Замедление экономического роста в США, вероятно, приведет к росту безработицы до 4,4% в следующем году с текущего уровня в 3,8%, по прогнозу ABA.

Эбби Джозеф Коэн, бывшая главный аналитик по США Goldman Sachs, говорит об усилении вероятности экономического спада.

"Хотя я не думаю, что рецессия сейчас является наиболее вероятным сценарием, я полагаю, что вероятность рецессии повышается в последние месяцы", - сказала она в эфире CNBC.

Эксперт считает, что будет сложнее прогнозировать развитие экономики США в следующие 12-18 месяцев, поскольку политические проблемы в год президентских выборов могут повлиять на ожидания. Также, например, если срок принятия Конгрессом нового федерального бюджета до 30 сентября не будет соблюден, существует вероятность "шатдауна" - приостановки работы федеральных органов власти в октябре.

Аналитики Bespoke Investment Group полагают, что рынок американских гособлигаций, объем которого составляет около $25 трлн, указывает на вероятность начала рецессии примерно в середине 2024 года.

В конце октября прошлого года доходность трехмесячных госбумаг превысила аналогичный показатель десятилетних бондов. Это явление называется инверсией, и оно являлось надежным предсказателем прошлых рецессий, исходя из данных с начала 1960-х годов. Обычно экономический спад происходил в среднем через 589 дней после начала инверсии, по расчетам экспертов.