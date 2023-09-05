Goldman понизил оценку вероятности рецессии в США до 15% с 20%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Вероятность рецессии в США в следующие 12 месяцев снизилась и составляет всего 15%, считают эксперты Goldman Sachs Group Inc.

В июле команда экономистов Goldman во главе с Яном Хациусом оценивала возможность рецессии в Штатах в 20%, в марте - в 35%.

Хациус признает наличие "фундаментальных причин" для того, чтобы ждать замедления темпов роста ВВП в четвертом квартале, включая возобновление выплат по студенческим кредитам и ожидаемый спад активности на рынке жилья в результате подъема ставок по ипотеке.

"Однако мы полагаем, что это замедление будет поверхностным и кратковременным", - говорит он.

Такой прогноз Хациус объясняет двумя причинами. Во-первых, он ожидает, что рост располагаемых доходов американцев вновь ускорится в 2024 году на фоне устойчивого увеличения занятости, а также повышения реальных зарплат.

Во-вторых, он не согласен с мнением, что экономика США окажется в рецессии в результате отложенного эффекта денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

"На самом деле мы полагаем, что негативное влияние ужесточения политики ФРС на экономику продолжит сокращаться и полностью исчезнет к началу 2024 года", - приводит слова Хациуса Market Watch.

Замедление инфляции в США снимет давление с ФРС в плане необходимости дальнейшего подъема ставки, считает эксперт. Федрезерв может приступить к снижению ставки во втором квартале 2024 года, опустив ее на 25 базисных пунктов, полагает он.

Хациус отметил, что фондовый рынок США потерял импульс к росту в последний месяц, несмотря на позитивные экономические новости. Это связано как с повышением доходностей US Treasuries, так и с тем, что котировки акций существенно выросли за предыдущие месяцы.

Эти факторы могут сойти на нет, "если прибыли компаний начнут расти быстрее, и/или наши прогнозы умеренного снижения доходностей долгосрочных госбумаг оправдаются", отметил Хациус.