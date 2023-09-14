Лоуренс Саммерс оценил шансы "мягкой посадки" экономики США как один к трем

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американский экономист Лоуренс Саммерс, ранее возглавлявший Минфин США, предостерегает от чрезмерного оптимизма относительно возможности ослабления инфляции в стране без одновременного спада в экономике.

"Окно для достижения "мягкой посадки" экономики очень узкое", - сказал он Bloomberg TV.

Он полагает, что Федеральной резервной системе придется продолжить подъем базовой ставки, и считает правильным подход американского ЦБ, который ставит свои решения в зависимость от поступающих статданных.

Наряду с возможностью "мягкой посадки" Саммерс видит еще два сценария развития ситуации, один из которых предполагает, что темпы инфляции никогда не опустятся ниже 3%, а второй означает "жесткую посадку", то есть серьезные последствия ужесточения денежно-кредитной политики для экономики США.

Вероятность каждого сценария он оценивает как один к трем.

Саммерс, профессор Гарвардского университета, полагает, что инфляция в Штатах будет оставаться повышенной еще какое-то время, и Федрезерву придется вновь поднять ставку.

"Вполне возможно, что ФРС будет вынуждена сделать это больше, чем один раз", - сказал он.

По словам Саммерса, не стоит ждать, что американский ЦБ автоматически начнет снижать ставку, когда инфляция замедлится.

Саммерс возглавлял Минфин США в 1999-2001 годах.