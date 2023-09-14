Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Лоуренс Саммерс оценил шансы "мягкой посадки" экономики США как один к трем

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американский экономист Лоуренс Саммерс, ранее возглавлявший Минфин США, предостерегает от чрезмерного оптимизма относительно возможности ослабления инфляции в стране без одновременного спада в экономике.

"Окно для достижения "мягкой посадки" экономики очень узкое", - сказал он Bloomberg TV.

Он полагает, что Федеральной резервной системе придется продолжить подъем базовой ставки, и считает правильным подход американского ЦБ, который ставит свои решения в зависимость от поступающих статданных.

Наряду с возможностью "мягкой посадки" Саммерс видит еще два сценария развития ситуации, один из которых предполагает, что темпы инфляции никогда не опустятся ниже 3%, а второй означает "жесткую посадку", то есть серьезные последствия ужесточения денежно-кредитной политики для экономики США.

Вероятность каждого сценария он оценивает как один к трем.

Саммерс, профессор Гарвардского университета, полагает, что инфляция в Штатах будет оставаться повышенной еще какое-то время, и Федрезерву придется вновь поднять ставку.

"Вполне возможно, что ФРС будет вынуждена сделать это больше, чем один раз", - сказал он.

По словам Саммерса, не стоит ждать, что американский ЦБ автоматически начнет снижать ставку, когда инфляция замедлится.

Саммерс возглавлял Минфин США в 1999-2001 годах.

Гарвард США ФРС Минфин Лоуренс Саммерс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

"Распадская" в ближайшие дни намерена возобновить добычу угля в полном объеме

Кассация подтвердила запрет Siemens судиться в Германии с РЖД о ремонте "Сапсанов"

"Коммерсантъ" сообщил о возможной покупке торговых центров "Мега" структурой ГПБ

Владельцы ИИС-1 и ИИС-2 смогут трансформировать их в ИИС-3

Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов

Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов

Узбекская "дочка" Qiwi приостановила международные переводы

Узбекская "дочка" Qiwi приостановила международные переводы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });