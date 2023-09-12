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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

McDonald's к 2032 году уберет автоматы с газировкой из ресторанов в США

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - McDonald's Corp. к 2032 году уберет из американских ресторанов автоматы с газированной водой, чтобы привести эти заведения в соответствие с зарубежными, сообщает CNN.

Клиенты сети пользовались этими автоматами в порядке самообслуживания на протяжении десятков лет, но после пандемии значительно увеличился спрос на доставку товаров и их покупку без выхода из автомобиля, а количество посетителей заведений уменьшилось.

В перспективе компания планирует открывать точки с меньшими по площади залами со столиками или вовсе без таких залов и усовершенствовать техническое оборудование в автокафе.

На цифровые каналы приходится 40% всех продаж компании, согласно ее последней отчетности.

Газета The State Journal-Register of Illinois указывает на то, что причинами решения о демонтаже автоматов стали также проблемы с гигиеной и воровство.

США McDonalds
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