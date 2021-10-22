Wendy's начнет использовать посуду из переработанного пластика с 2022 года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сеть фастфуда Wendy's Co., третья по величине в США, сообщила, что в 2022 году начнет использовать посуду из переработанного пластика. Компания для этого заключила соглашения с Berry Global, производящей упаковку, и химической компанией LyondellBasell.

С начала 2022 года в ресторанах сети в США и Канаде будут использоваться кружки большого объема, сделанные на 20% из переработанного пластика. К 2023 году вся пластиковая посуда в ресторанах двух этих стран будет состоять полностью из переработанного пластика.

Wendy's в начале 2021 года решила стремиться к использованию из экологически чистых материалов. Эти меры являются частью обязательства компании к 2026 году обеспечить переход на использование экологически чистой потребительской продукции.