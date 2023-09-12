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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году у 90,1 рубля

К 2026 году доллар плавно подорожает до 92,3 рубля

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году - 90,1 рубля, в 2025 году - 91,1 рубля, в 2026 году - 92,3 рубля, сообщил журналистам представитель министерства.

12 сентября уточненный макропрогноз был рассмотрен и в целом поддержан на бюджетной комиссии правительства.

По его словам, к концу 2023 года Минэкономразвития ожидает курс в районе 94 рублей за доллар с дальнейшим снижением ниже 90 рублей в середине 2024 года, затем доллар, по оценке министерства, будет находиться в районе 90 рублей.

"Суммарные нефтяные и ненефтяные показатели экспорта будут расти более быстрыми темпами, чем показатели импорта в соответствии с прогнозом, соответственно, торговый баланс у нас в этом году составит $145 млрд, нормализация торгового баланса приведет к нашей точки зрения к укреплению рубля (к середине 2024 года - ИФ)", - сказал представитель министерства.

Минэкономразвития
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