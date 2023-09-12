Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП России в 2023 году с 1,2% до 2,8%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития улучшило ожидания по динамике российской экономики в 2023 году, прогнозирует ее рост на 2,8% (предыдущий прогноз от апреля предусматривал рост на 1,2%), сообщил журналистам представитель министерства.

12 сентября уточненный макропрогноз рассмотрела и в целом поддержала бюджетная комиссия правительства.

В 2024 году министерство ожидает роста ВВП на 2,3% (2,0% по прогнозу в апреле), в 2025 году - также на 2,3% (2,6%), в 2026 году - на 2,2% (2,8%).

"Основные макропараметры существенно улучшены. Прежде всего это касается роста ВВП. По этому году мы оцениваем рост в 2,8%, дальше на прогнозном горизонте в среднем 2,3%. В цифру 2,3% на 2024 год в принципе заложены эффекты от ужесточения ДКП", - сказал представитель министерства.

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