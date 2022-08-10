"Росатом" увеличил долю в группе "Дело" до 49%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом") увеличило долю в группе компаний "Дело" до 49%, сообщила группа.

"Госкорпорация "Росатом" в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями реализовала опцион на увеличение доли участия в группе компаний "Дело", крупнейшем российском контейнерном транспортно-логистическом холдинге", - говорится в сообщении.

После сделки доля учредителя компании Сергея Шишкарева снизилась до 51%.

Согласно сообщению, вырученные от сделки средства "Дело" планирует использовать на реализацию ряда инвестиционных проектов и снижение долговой нагрузки.

Сумму сделки в пресс-службе "Дело" не комментируют.

Ранее сообщалось, что АО "Атомэнергопром", консолидирующее гражданские активы российской атомной отрасли, увеличило долю в ООО "УК "Дело" с 30% до 39,76%. Соответствующие изменения были зарегистрированы в ЕГРЮЛ 2 августа 2022 года. Доля учредителя компании Сергея Шишкарева, соответственно, снизилась с 70% до 60,24%.

В конце 2019 г. госкорпорация "Росатом" через "Атомэнергопром" приобрела 30% в УК "Дело", сумму сделки стороны не называли. Позднее в отчетности УК "Дело" сообщалось, что "Атомэнергопром" поучаствовал в увеличении уставного капитала компании, заплатив за 30% долей общества 29,9 млрд рублей.

В 2020 г в интервью Forbes Шишкарев сообщал, что группа "Дело" и "Росатом" подписали соглашение, предусматривающее возможность увеличения доли госкорпорации в группе еще на 19%, опцион может быть реализован в 2023 году.

В свою очередь в "Росатоме" "Интерфаксу" заявляли в то время, что госкорпорацию устраивает доля в группе "Дело", планов увеличить ее в ближайшее время на тот момент не было.

"Росатом" является уполномоченным инфраструктурным оператором Севморпути и владельцем единственного в мире атомного ледокольного флота. Кроме того, госкорпорация займется организацией судоходства на СМП. В начале августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в рамках "Росатома" ФГБУ "Главное управление Северного морского пути" ("ГлавСевморпуть").

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. Стивидорное направление бизнеса группы представлено холдингом "ДелоПортс" и Global Ports (крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ), транспортно-логистическое направление - мультимодальным транспортным оператором "Рускон" и ПАО "Трансконтейнер".