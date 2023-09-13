CEO Goldman отметил увеличение шансов США избежать рецессии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вероятность того, что экономика США избежит рецессии, в данный момент "существенно выше", чем была 12 месяцев назад, заявил на отраслевой конференции главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон. Об этом пишет Financial Times.

"Я считаю, что американская экономика проявила себя более устойчивой в последние 12 месяцев, чем мы ожидали. Полагаю, шансы на "мягкую посадку" экономики в данный момент существенно выше", - сказал он.

Он допустил, что инфляция в США, возможно, будет оставаться упрямо высокой еще какое-то время.

"Ситуация с инфляцией улучшилась, - сказал Соломон. - Но я отношусь к тем, кто считает, что инфляция еще может быть несколько устойчивой, и нам есть над чем поработать".

Ранее в сентябре команда экономистов Goldman во главе с Яном Хациусом понизила оценку вероятности рецессии в США в следующие 12 месяцев до 15%.

В июле эксперты инвестбанка оценивали такую возможность в 20%, в марте - в 35%.