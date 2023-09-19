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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

В Москве объединят операторов зарядных станций в одну IT-систему

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В столице запустят единую IT--систему "Энергия Москвы", которая объединит всех операторов зарядных станций, на данном этапе тестируется пользовательское приложение, сообщил городской Департамент транспорта.

В ведомстве объяснили, что благодаря этой системе операторы получат доступ к широкой аудитории, а для водителей электротранспорта процесс зарядки станет простым и доступным.

Там добавили, что в рамках IT-системы сейчас тестируется пользовательское приложение. Это первая в стране мультимодальная интеграционная система зарядной инфраструктуры, к которой планируется подключить и другие регионы.

"Популярность личного электротранспорта растет, поэтому мы развиваем необходимую инфраструктуру для него и удобные электронные сервисы (...) Мы начали тестировать приложение для владельцев электромобилей, которое упростит использование сети "Энергия Москвы". В рамках проекта в столице насчитывается более 220 городских зарядных станций и их количество будет расти", - сказал через пресс-службу врио заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов,.

Одним из первых к системе присоединился "Яндекс". Теперь городские зарядные станции проекта "Энергия Москвы" интегрированы с приложением "Яндекс Заправки". В последней версии приложения электромобилисты могут найти подходящую станцию, проверить статус - свободна или занята, а также начать и завершить зарядную сессию.

Максим Ликсутов Яндекс Москва Дептранс
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