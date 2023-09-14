Владелец сети "Вкусно - и точка" приобрёл разработчика компьютерного ПО

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Владелец сети кафе "Вкусно - и точка" (бывшая сеть McDonald's в РФ) Александр Говор получил 100% ООО "Им Инжиниринг Сервисез" (Москва), которое специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения, следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее компания принадлежала нидерландским Ingram Micro Global Services B.V. (владела 99%) и Ingram Micro Europe B.V. (1%).

В числе дополнительных видов деятельности приобретённой компании указаны: производство компьютеров и периферийного оборудования, а также деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

ООО "Им Инжиниринг Сервисез" зарегистрировано в 2016 году, выручка по РСБУ в 2018-2021 годах варьировалась от 1,2 млрд рублей до 1,5 млрд рублей (в 2022 году - 1,06 млрд рублей), чистая прибыль - от 71 млн рублей до 162 млн рублей (в 2022 году компания получила убыток в размере 69 млн рублей по РСБУ).