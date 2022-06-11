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"Клуб-Отель" Говора стал владельцем российского бизнеса McDonald's

"Клуб-Отель" Говора стал владельцем российского бизнеса McDonald’s
Фото: Виталий Смольников /ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ООО "Клуб-Отель", единственным собственником которого является Александр Говор, стало владельцем 100% долей ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс") и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке РФ), свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

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Смена собственности была зарегистрирована в ЕГРЮЛ 10 июня.

Как сообщалось, в мае американская McDonald's Corp. договорилась о продаже своего бизнеса в России Говору, который был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири.

В начале июня Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство "Клуб-Отель" о приобретении ООО "Макдоналдс" и ООО "ДВРП". Тогда же ООО "Макдоналдс" сменило название на "Система ПБО".

Сеть McDonald's Corp. в России объединяла более 850 ресторанов быстрого обслуживания. С 14 марта McDonald's закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.

Бывшие российские рестораны McDonald's начнут открываться с 12 июня под новым брендом. Предполагается, что в этот день возобновят работу 15 точек в Москве и Московской области, включая ресторан на Пушкинской площади, который McDonald's открыл в 1990 году первым в России. Этот ресторан компания на своем сайте называла самым посещаемым в мире.

В конце мая ООО "Макдоналдс", позже переименованное в "Систему ПБО", подало в Роспатент заявки на регистрацию нескольких товарных знаков, включая "Это он", "Точно он", "Весело и вкусно", "Свободная касса".

Источник, близкий к сети, сообщал "Интерфаксу", что рестораны могут возобновить работу под брендом Mc.Doc.

Клуб-Отель Александр Говор
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