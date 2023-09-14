Акции "Распадской" упали на 4,7% после приостановки добычи из лавы на шахте

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Распадская" в ходе торгов на Московской бирже в четверг упали на 4,7% (до 337 рублей за штуку) на новостях о приостановке добычи из лавы на шахте компании на 90 суток.

Суд приостановил выемку угля в лаве ПАО "Распадская" на 90 суток, написал помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале. Как уточнили "Интерфаксу" в Сибирском управлении Ростехнадзора, речь идет о шахте "Распадская".

Согласно сообщению, приостановка связана с невыполнением "мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности в части обработки антипирогеном краевой части целиков угля, оставляемых в изолируемом контуре выемочного участка", отсутствием средств пылеподавления на техустройствах, при работе которых происходит пылеобразование.

При этом продолжаются работы по поддержанию оборудования механизированного комплекса в лаве в работоспособном состоянии.

Комментарий компании "Интерфаксу" пока получить не удалось.

Как сообщалось, весной 2023 года в лаве шахты "Распадская" произошел пожар, в ходе которого никто не пострадал, горняки были выведены на поверхность

ПАО "Распадская" (93,2% принадлежит Evraz) объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оцениваются в 1,8 млрд тонн.